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Ивалов Михаил

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ивалов Михаил
Тип записи
о браке
Номер записи
388-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.10.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
31.10.1882
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 546
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Горбунов Семен Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Степановна, крестьянская девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Феодор ?, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Илья Максимович, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ивалов Михаил, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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