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Горнин Ермолай Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горнин Ермолай Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
386-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
29.10.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
29.10.1882
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 546
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Семенов Варфоломей Иванович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наталья Тарасовна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Горнин Ермолай Иванович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чернышев Иван Маркович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лотарев Феодот Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лоторев Иван Леонтьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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