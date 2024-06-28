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Ермолай Данилович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ермолай Данилович
Тип записи
о браке
Номер записи
384-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.10.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.10.1882
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 545
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Сироткин Димитрий Симонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - МАрина Алексеевна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Никифор Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Мануил Алексеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Алексей Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Елисеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ермолай Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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