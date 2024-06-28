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Благонадеждина Евдокия Петровна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Благонадеждина Евдокия Петровна
Тип записи
о браке
Номер записи
382-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.06.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
умершего священника дочь, девица
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
30.06.1882
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 545
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Преображенский Петр Константинович, псаломщик (д. Новотроицкое, Патровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Благонадеждина Евдокия Петровна, умершего священника дочь, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Благонадеждин Петр Егорович, священник (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лебедев Петр, гражданин
Свидетель жениха №2 - Преображенский Николай, священник (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сини? Иоанн, священник (с. Котлубановка, Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Китайцев Порфирий, псаломщик (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сок? Димитрий, гражданин
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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