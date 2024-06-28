Преображенский Петр Константинович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Преображенский Петр Константинович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 382-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 30.06.1882
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- псаломщик
- Нас. Пункт приписки
- д. Новотроицкое, Патровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 30.06.1882
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Преображенский Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 545
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Преображенский Петр Константинович, псаломщик (д. Новотроицкое, Патровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Благонадеждина Евдокия Петровна, умершего священника дочь, девица (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Отец невесты - Благонадеждин Петр Егорович, священник (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №1 - Лебедев Петр, гражданин
Свидетель жениха №2 - Преображенский Николай, священник (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сини? Иоанн, священник (с. Котлубановка, Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Китайцев Порфирий, псаломщик (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сок? Димитрий, гражданин
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