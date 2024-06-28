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Максим Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Максим Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
379-б
Роль персоны
Жених
Дата события
22.01.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
22.01.1882
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 544
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Максим Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Варвара Васильевна, крестьянская девица (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Чиндяев Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чиндяев Феодор, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чиндяев Леонтий Фаддевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Поворов Яков Ларионович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексеев Петр Константинович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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