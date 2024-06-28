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Маврин Симеон Васильевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Маврин Симеон Васильевич
Тип записи
о браке
Номер записи
378-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.01.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
20.01.1882
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 543
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Трифон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Тихоновна, крестьянская девица (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Маврин Симеон Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Титов Илья Матвеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Евфимов Василий Феодорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андреев Александр Увалович (?), крестьянин (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Евфремов Алексендр Яковлевич, крестьянин (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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