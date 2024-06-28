Акилина Михайловна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Акилина Михайловна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 377-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 20.01.1882
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 20.01.1882
- Возраст (лет)
- 18
- Священнослужители
- священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 543
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Платон Данилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акилина Михайловна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Фотиев Семен Михайлович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фотиев Димитрий Яковлевич, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чернышев Яков Михайлович, государственный крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Терентьев Семен, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Терентьев Родион, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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