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Стефан Захарович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Стефан Захарович
Тип записи
о браке
Номер записи
376-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1882
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
15.01.1882
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 543
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Стефан Захарович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Маньшина Агриппина Ивановна, крестьянка (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Коротаев Григорий Михайлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фотиев Василий Феодотович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Маньшин Игнатий Иванович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маньшин Кассиан Иванович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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