Солдатов Ав? Ильич
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Солдатов Ав? Ильич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 374-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 08.01.1882
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 08.01.1882
- Священнослужители
- священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.79, лист: 543
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Тимофей Афанасьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Григорьевна, крестьянская девица (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Сироткин Андрей Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Алексей Игнатьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Солдатов Ав? Ильич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Князев Яков Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Князев Василий Александрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №3 - Надеев Сергей Ильич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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