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Ветров Фрол

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Ветров Фрол
Тип записи
о браке
Номер записи
373-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.11.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 510
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Титаев Ермолай Захарович, крестьянин, вдов после первого брака (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Терехина Евдокия Кирилловна, крестьянская вдова (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Василий, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Титаев Трофим Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Титаев Кирилл Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ветров Никита, крестьянин (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ветров Фрол, крестьянин (с. Курманаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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