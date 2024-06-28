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Быханов Феодор Емельянович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Быханов Феодор Емельянович
Тип записи
о браке
Номер записи
372-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
11.11.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 510
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Кузнецов Никита Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Долгих Пелагея Васильевна, крестьянка (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Василий, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Быханов Феодор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Паневин Феодор Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степанов Василий, солдат (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Долгих Степан Кузьмич, крестьянин (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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