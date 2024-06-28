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Паневин Платон

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Паневин Платон
Тип записи
о браке
Номер записи
367-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.10.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 509
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Смирнов Павел Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Руднева Феодосия Петровна, крестьянка (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паневин Платон, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Елисеев Егор, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Подкопаев Косма, солдат (с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Руднев Измаил Никитич, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Руднев Мирон, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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