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Долгих Андрей

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Долгих Андрей
Тип записи
о браке
Номер записи
366-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
23.10.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
23.10.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 508
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Фотиев Семен Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Черникова Екатерина Николаевна, крестьянка (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Долгих Илья Авксентьевич, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Долгих Андрей, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Белгородов Михаил, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Востринов Исаак, крестьянин (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чеников Василий, крестьянин (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №3 - Чеников Филипп, крестьянин (с. Таволжанка, Борский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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