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Вергизов Василий

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Вергизов Василий
Тип записи
о браке
Номер записи
365-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.10.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
19.10.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 508
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Вергизов Кодрат Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Асабина Параскева Степановна, крестьянка (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Василий, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Абрам, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Вергизов Никифор, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Утелев Андрей Васильевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Каргин Иван, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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