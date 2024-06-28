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Черников Семен Феоктистович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Черников Семен Феоктистович
Тип записи
о браке
Номер записи
364-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.10.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
16.10.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 508
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Дяголев Яков Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лотарева Ульяна Ивановна, крестьянка (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дяголев Константин, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Егор, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Смирнов Арсений, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лотарев Тарас Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Черников Семен Феоктистович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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