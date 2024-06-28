Горбунов Иван
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Горбунов Иван
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 358-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 09.02.1883
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 09.02.1883
- Священнослужители
- священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 507
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Сергий Дмитриевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Акульшина Степанида Егоровна, крестьянка (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Иван, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Алексей Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Владимир Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Горбунов Степан Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сапрыкин Семен Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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