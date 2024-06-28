Филатов Федор Петрович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Филатов Федор Петрович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 355-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 31.01.1883
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 31.01.1883
- Священнослужители
- священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 506
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Акульшин Семен Трофимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Филатова Евфимия Герасимовна, крестьянка (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Трофим Авксентьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбунов Антон Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Горбунов Степан Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Морозов Павел Петрович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филатов Федор Петрович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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