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Морозов Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Морозов Павел Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
355-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
31.01.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 506
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Акульшин Семен Трофимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Филатова Евфимия Герасимовна, крестьянка (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горбунов Трофим Авксентьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбунов Антон Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Горбунов Степан Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Морозов Павел Петрович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Филатов Федор Петрович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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