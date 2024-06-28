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Чернышев Яков Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Чернышев Яков Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
354-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.01.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
31.01.1883
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 506
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Смирнов Евгений Григорьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пераскева Гавриловна, крестьянка (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Паневин Платон Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чернышев Иван Гаврилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Чернышев Яков Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Каштанов Гавриил Гаврилович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фадеев Неофид Федотович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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