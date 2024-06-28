Иванов Семен Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Семен Григорьевич

Иванов Семен Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванов Семен Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
351-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.01.1883
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.01.1883
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Преображенский Николай , И. д. псаломщика священник Ключарев Иоанн
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.88, лист: 506
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Иванов Семен Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евгения Тимофеевна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дмитриев Козьма Давыдович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дмитриев Егор Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - П?шин Карп Максимович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Феодорович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close