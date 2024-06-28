Наумова Евдокия Григорьевна
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Наумова Евдокия Григорьевна
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 350-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 07.11.1884
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 07.11.1884
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 483
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Вергизов Арсений Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наумова Евдокия Григорьевна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Василий Дементьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Гавриил Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Наумов Константин Прокофьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константинов Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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