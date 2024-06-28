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Наумова Евдокия Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Наумова Евдокия Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
350-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
07.11.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
07.11.1884
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 483
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Вергизов Арсений Федосеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Наумова Евдокия Григорьевна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Василий Дементьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Гавриил Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Наумов Константин Прокофьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Константинов Григорий Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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