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Сироткин Андрей Никифорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сироткин Андрей Никифорович
Тип записи
о браке
Номер записи
349-б
Роль персоны
Жених
Дата события
05.11.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
05.11.1884
Возраст (лет)
48
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 483
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Сироткин Андрей Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Логинова Мария Егоровна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Смирнов Никифор Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Палатов Елисей Спиридонович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Логинов Михаил Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иванов Антон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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