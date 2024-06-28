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Рязаев Прокофий Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Рязаев Прокофий Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
348-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
05.11.1884
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 482
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Антонов Иван Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чудайкина Евдокия Васильевна, крестьянская дочь (д. Новотроицкое, Патровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Емельян Михайлоич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Васильев Степан Фролович, билетный солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рязаев Прокофий Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Никита Фролович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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