Антонов Иван Васильевич
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Антонов Иван Васильевич
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 348-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 05.11.1884
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 05.11.1884
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 482
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Антонов Иван Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Чудайкина Евдокия Васильевна, крестьянская дочь (д. Новотроицкое, Патровская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Емельян Михайлоич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Васильев Степан Фролович, билетный солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рязаев Прокофий Петрович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Васильев Никита Фролович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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