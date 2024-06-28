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Кшнякина Пелагея Прокопьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кшнякина Пелагея Прокопьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
347-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
26.10.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
26.10.1884
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Колокольцев Алексей
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 482
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Васякин Феодор Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кшнякина Пелагея Прокопьевна, крестьянская дочь (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Васякин Семен Васильевич, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Давыдов Михаил Петрович, унтер офицер (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кшнякин Леонтий Афанасьевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кабейкин Иван Андреевич, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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