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Волынкин Яков Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Волынкин Яков Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
346-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.08.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Домашка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.08.1884
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 482
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Иустин Михайлович, крестьянин (у. Оренбургский , Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Овчинникова Анна Григорьевна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Василий Дементьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Петр Ефимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вергизов Фаддей Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волынкин Яков Григорьевич, крестьянин (д. Домашка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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