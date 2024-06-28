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Иустин Михайлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иустин Михайлович
Тип записи
о браке
Номер записи
346-б
Роль персоны
Жених
Дата события
24.08.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
у. Оренбургский , Оренбургская губ.
Дата брака
24.08.1884
Возраст (лет)
31
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 482
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Иустин Михайлович, крестьянин (у. Оренбургский , Оренбургская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Овчинникова Анна Григорьевна, крестьянская вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Василий Дементьевич, отставной солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фролов Петр Ефимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Вергизов Фаддей Григорьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волынкин Яков Григорьевич, крестьянин (д. Домашка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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