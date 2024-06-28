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Сорокин Григорий

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сорокин Григорий
Тип записи
о браке
Номер записи
345-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.02.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.02.1884
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 481
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Дяголев Афанасий Егорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зотова Евдокия Семеновна, крестьянка (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Дяголев Евдоким, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дяголев Константин, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сорокин Григорий, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Маньшин Андрей Евсигнеевич, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Долгих Филипп Ефимович, крестьянин (с. Герасимовка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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