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Кузнецов Василий Филиппович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузнецов Василий Филиппович
Тип записи
о браке
Номер записи
340-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.01.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
20.01.1884
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 480
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Осташев Леонтий Захарович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Курапова Анастасия Ивановна, крестьянка (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузнецов Василий Филиппович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Черников Семен Феоктистович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Сироткин Иван, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нагаров Фаддей Степанович, крестьянин (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сахаров Фома Тимофеевич, билетный солдат (с. Семёновка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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