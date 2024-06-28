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Палатов Егор Елисеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Палатов Егор Елисеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
338-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.01.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
16.01.1884
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 479
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иванов Василий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Михайловна, дочь унтер-офицера / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иона Афанасьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Палатов Егор Елисеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Палатов Афанасий Васильевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васякин Николай Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Димитриев Егор Дмитриевмч, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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