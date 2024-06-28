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Елизавета Михайловна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Елизавета Михайловна
Тип записи
о браке
Номер записи
338-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
16.01.1884
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
дочь унтер-офицера
Дата брака
16.01.1884
Возраст (лет)
?
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Преображенский Николай , псаломщик Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.90, лист: 479
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Иванов Василий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Михайловна, дочь унтер-офицера / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Иона Афанасьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Палатов Егор Елисеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Палатов Афанасий Васильевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Васякин Николай Васильевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Димитриев Егор Дмитриевмч, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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