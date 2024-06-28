Родин Максим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодин Максим Яковлевич

Родин Максим Яковлевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Родин Максим Яковлевич
Тип записи
о браке
Номер записи
336-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.11.1885
Возраст (лет)
19
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 333
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Родин Максим Яковлевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рязаева Дарья Власовна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Никифор Николаевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Прокофий Герасимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Семенов Иван Алексеевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Рязаев Степан Власович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close