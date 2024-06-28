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Горлов Варлаам Меркулович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Горлов Варлаам Меркулович
Тип записи
о браке
Номер записи
335-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
08.11.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 332
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Петров Герасим Филиппович, уволенный в запас армии рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сараева Екатерина Никифоровна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горлов Варлаам Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбунов Максим Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сараев Евграф Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сараев онисим Никитич, отставной рядовой (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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