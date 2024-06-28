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Петров Герасим Филиппович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Петров Герасим Филиппович
Тип записи
о браке
Номер записи
335-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
уволенный в запас армии рядовой
Дата брака
08.11.1885
Возраст (лет)
28
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 332
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Петров Герасим Филиппович, уволенный в запас армии рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сараева Екатерина Никифоровна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горлов Варлаам Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горбунов Максим Степанович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сараев Евграф Никитич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Сараев онисим Никитич, отставной рядовой (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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