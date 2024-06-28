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Тимошенков Прокопий Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Тимошенков Прокопий Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
332-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.10.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
25.10.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 331
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Вергизов Адриан Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тимашенкова Вера Васильевна, крестьянская дочь (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Вергизов Феодосий Дементьевич, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Вергизов Сидор Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Корнилов Фаддей Григорьевич, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тимошенков Прокопий Иванович, крестьянин (с. Лабазы, Лобазинская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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