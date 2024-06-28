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Труфилов Афанасий Аникеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Труфилов Афанасий Аникеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
328-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.10.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
13.10.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Колесников Никита Гаврилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Труфилова Дарья Ивановна, крестьянка (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Колесников Иван Павлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Михайлов Иван Филиппович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Каморен Павел Зотович, крестьянин (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Труфилов Афанасий Аникеевич, крестьянин (с. Усманка, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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