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Антонов Василий

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Антонов Василий
Тип записи
о браке
Номер записи
327-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
06.10.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Бугульма, Самарская губ.
Дата брака
06.10.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Савостьянов Алексей Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Красносамарская Мария Александровна, дочь умершего причетника / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Логинов Михаил Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иванов Антон Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Быханов Феодор Емельянович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Антонов Василий, мещанин (г. Бугульма, Самарская губ.)
Свидетель невесты №3 - Кирилов Николай, крестьянин (с. Зуевка, Зуевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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