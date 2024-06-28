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Переков Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Переков Павел Петрович
Тип записи
о браке
Номер записи
326-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.07.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
03.07.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 330
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Михайлов Стефан Трофимович, билетный рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Нафьева Ирина Алексеевна, вдова (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Переков Григорий Стефанович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Переков Павел Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нафьев Николай Иванович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афанасьев Елизар, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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