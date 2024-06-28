Переков Григорий Стефанович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Переков Григорий Стефанович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 326-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 03.07.1885
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 03.07.1885
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 330
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Михайлов Стефан Трофимович, билетный рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Нафьева Ирина Алексеевна, вдова (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Переков Григорий Стефанович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Переков Павел Петрович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Нафьев Николай Иванович, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Афанасьев Елизар, крестьянин (д. Волынка, Суриковская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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