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Золотарев Алексей Гаврилович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Золотарев Алексей Гаврилович
Тип записи
о браке
Номер записи
325-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.04.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Ставрополь, Самарская губ.
Дата брака
14.04.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , И. д. псаломщика Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 329
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Золотарев Иван Павлович, мещанин из цыган (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Золотарева Мария Ивановна, мещанская дочь (г. Ставрополь, Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Золотарев Иван Иванович, мещанин из цыган (г. Ставрополь, Самарская губ.)
Свидетель жениха №1 - Золотарев Иван Павлович, мещанин из цыган (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Золотарев Алексей Гаврилович, мещанин (г. Ставрополь, Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максимов Филипп Иванович, мещанин (г. Бугуруслан, Пригородная вол., Бугурусланский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Золотарев Василий Павлович, мещанин (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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