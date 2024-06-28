Золотарев Иван Павлович
Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
- ФИО
- Золотарев Иван Павлович
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 325-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 14.04.1885
- Приход
- Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
- Губерния прихода
- Самарская
- Уезд прихода
- Бузулукский
- Место прихода
- Гришкино
- Статус персоны
- мещанин из цыган
- Нас. Пункт приписки
- г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.
- Дата брака
- 14.04.1885
- Возраст (лет)
- 18
- Возраст (месяцев)
- 6
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Благосклонов Николай , И. д. псаломщика Лавров Николай
- Архивный код
- ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 329
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Золотарев Иван Павлович, мещанин из цыган (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Золотарева Мария Ивановна, мещанская дочь (г. Ставрополь, Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Отец невесты - Золотарев Иван Иванович, мещанин из цыган (г. Ставрополь, Самарская губ.)
Свидетель жениха №1 - Золотарев Иван Павлович, мещанин из цыган (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Золотарев Алексей Гаврилович, мещанин (г. Ставрополь, Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Максимов Филипп Иванович, мещанин (г. Бугуруслан, Пригородная вол., Бугурусланский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Золотарев Василий Павлович, мещанин (г. Бузулук, Бузулукский у., Самарская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
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