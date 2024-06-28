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Кузнецов Филипп Григорьевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузнецов Филипп Григорьевич
Тип записи
о браке
Номер записи
323-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.03.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
31.03.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 328
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Звягин Фрол Кодратович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Фотеева Екатерина Симоновна, крестьянская дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Титаев Игнатий Иванович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Звягин Игнатий Самуилович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузнецов Филипп Григорьевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Титаев Карп Филипович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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