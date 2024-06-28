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Рузаев Иван Алексеевич

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Рузаев Иван Алексеевич
Тип записи
о браке
Номер записи
322-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.01.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
20.01.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 328
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Сысуев Тимофей Иванович, крестьянин (с. Поповка, Елшанская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агафья Павловна, крестьянская дочь (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Рузаев Иван Алексеевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гостев Матвей Павлович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Степанищев Феодор Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Смирнов Ефрем Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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