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Паневина Евфимия Аврамовна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Паневина Евфимия Аврамовна
Тип записи
о браке
Номер записи
320-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
20.01.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
20.01.1885
Возраст (лет)
17
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 328
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Полянский Егор Андреевич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Паневина Евфимия Аврамовна, крестьянская девица (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Манин Михаил Вуколович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Фотиев Василий Феодорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Паневин Сильвестр Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Фотиев Давыд Ильич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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