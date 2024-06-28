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Гостев Егор Павлович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Гостев Егор Павлович
Тип записи
о браке
Номер записи
317-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.01.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
15.01.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Смирнов Ефрем Кузьмич, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Долматова Евдокия Герасимовна, солдатская жена, вдова (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Смирнов Никифор Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лотарев Тарас Петрович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гостев Матвей Павлович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гостев Егор Павлович, крестьянин (с. Гостевка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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