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Логинов Михаил Иванович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Логинов Михаил Иванович
Тип записи
о браке
Номер записи
316-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.01.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
07.01.1885
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Кузьмин Иван Ефимович, уволенный в запас рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горбунова Наталия Степановна, вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Емельян Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - ГорловАнисим Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Логинов Михаил Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иванов Фома Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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