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Кузьмин Иван Ефимович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Кузьмин Иван Ефимович
Тип записи
о браке
Номер записи
316-б
Роль персоны
Жених
Дата события
07.01.1885
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
уволенный в запас рядовой
Дата брака
07.01.1885
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.96, лист: 327
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Кузьмин Иван Ефимович, уволенный в запас рядовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Горбунова Наталия Степановна, вдова (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Овчинников Емельян Михайлович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - ГорловАнисим Меркулович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Логинов Михаил Иванович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иванов Фома Антонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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