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Иванова Дария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Иванова Дария Григорьевна
Тип записи
о браке
Номер записи
314-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1886
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
24.01.1886
Возраст (лет)
18
Возраст (месяцев)
6
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Николай
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.101, лист: 227
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Зотов Дмитрий Никифорович, крестьянин (д. Даниловка, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Иванова Дария Григорьевна, крестьянская дочь (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Акульшин Семен Трофимович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сапрыкин Трофим Семенович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №3 - Акульшин Яков, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дмитриев Косьма Давыдович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитриев Егор Егорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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