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Сараев Василий Никифорович

Из справочника
Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
ФИО
Сараев Василий Никифорович
Тип записи
о браке
Номер записи
312-б
Роль персоны
Жених
Дата события
04.11.1887
Приход
Церковь иконы Казанской Божьей Матери ц.
Губерния прихода
Самарская
Уезд прихода
Бузулукский
Место прихода
Гришкино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.
Дата брака
04.11.1887
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Благосклонов Николай , псаломщик Лавров Герасим
Архивный код
ГАСО (Самара), ф.32, оп.32, д.107, лист: 341
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Сараев Василий Никифорович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гаврилова Мелания, крестьянская дочь (д. Прокаевка, Курманаевская вол., Бузулукский у., Самарская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сараев Василий Евграфович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель жениха №2 - Петров Герасим Филиппович, билетный рядовой (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №1 - Гаврилов Петр Спиридонович, крестьянин (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гаврилов Иван Спиридонович, солдат (с. Гришкино, Герасимовская вол., Бузулукский у., Самарская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Карташовой

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